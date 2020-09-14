Пашаев о деле Ефремова: три месяца работали бесплатно

«Я за эту работу деньги не брал. Почему не брал? Мы обсуждали все. Когда я в первые три дня увидел, что там ничего нет, признает вину, то за что там деньги брать? Когда он уже пришел в себя, мы договорились, что, если будет положительный результат, то весь мой гонорар, который я получу, мы вместе перечислим в детский дом. Три месяца работали бесплатно», - рассказал Пашаев.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН адвокат заявил, что больше не будет представлять Ефремова в суде.

Напомним, суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет.







