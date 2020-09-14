Пашаев о деле Ефремова: три месяца работали бесплатно
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. В ходе мероприятия адвокат рассказал, что все три месяца, которые длилось разбирательство по делу Ефремова, он работал бесплатно.
«Я за эту работу деньги не брал. Почему не брал? Мы обсуждали все. Когда я в первые три дня увидел, что там ничего нет, признает вину, то за что там деньги брать? Когда он уже пришел в себя, мы договорились, что, если будет положительный результат, то весь мой гонорар, который я получу, мы вместе перечислим в детский дом. Три месяца работали бесплатно», - рассказал Пашаев.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН адвокат заявил, что больше не будет представлять Ефремова в суде.
Напомним, суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет.
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