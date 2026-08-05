12.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Грязный бизнес: почему миллионы россиян смотрят треш-контент, и как его контролировать»

Шок, провокация, откровенные сцены и демонстративно асоциальное поведение — сегодня такой контент способен сделать человека интернет-звездой и превратить скандал в источник дохода. История Иришки Чики-Пики, ставшей известной благодаря треш-контенту и многочисленным эпатажным видео, — один из показательных примеров того, как маргинальный образ может превратиться в востребованный медиапродукт.

Отдельный резонанс вызывает ситуация вокруг российских создателей контента для взрослых. Сегодня такие авторы всё чаще оказываются в поле внимания правоохранительных органов. В России начали возбуждать уголовные дела в отношении отдельных моделей и блогеров, распространявших интимный контент через интернет-платформы и мессенджеры.

В 2026 году регулирование блогосферы становится более системным: для популярных авторов предусмотрена регистрация в специальном реестре, а за нарушение установленных требований предусмотрены ограничения на рекламу, донаты и распространение контента

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему треш-контент стал массовым развлечением?

Чем опасна популяризация аморального поведения?

Должны ли блогеры отвечать за моральный вред аудитории?

Где проходит граница между эпатажем и нарушением закона?

Достаточно ли сегодня контроля за блогерами?

Как отслеживается контент 18+?

Нужно ли ужесточать ответственность за аморальный контент?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

