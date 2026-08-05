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Грязный бизнес: почему миллионы россиян смотрят треш-контент, и как его контролировать

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Начало конференции

12:00

12 августа 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 916 107 77 34

12.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Грязный бизнес: почему миллионы россиян смотрят треш-контент, и как его контролировать»

Шок, провокация, откровенные сцены и демонстративно асоциальное поведение — сегодня такой контент способен сделать человека интернет-звездой и превратить скандал в источник дохода. История Иришки Чики-Пики, ставшей известной благодаря треш-контенту и многочисленным эпатажным видео, — один из показательных примеров того, как маргинальный образ может превратиться в востребованный медиапродукт.

Отдельный резонанс вызывает ситуация вокруг российских создателей контента для взрослых. Сегодня такие авторы всё чаще оказываются в поле внимания правоохранительных органов. В России начали возбуждать уголовные дела в отношении отдельных моделей и блогеров, распространявших интимный контент через интернет-платформы и мессенджеры.

В 2026 году регулирование блогосферы становится более системным: для популярных авторов предусмотрена регистрация в специальном реестре, а за нарушение установленных требований предусмотрены ограничения на рекламу, донаты и распространение контента

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему треш-контент стал массовым развлечением?
  • Чем опасна популяризация аморального поведения?
  • Должны ли блогеры отвечать за моральный вред аудитории?
  • Где проходит граница между эпатажем и нарушением закона?
  • Достаточно ли сегодня контроля за блогерами?
  • Как отслеживается контент 18+?
  • Нужно ли ужесточать ответственность за аморальный контент?

Участники пресс-конференции:

  • Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;
  • Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек
  • Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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