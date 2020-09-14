Пашаев заявил об угрозах от следствия за защиту Ефремова

«Когда только случилось ДТП, и я вошёл в дело, были определённые напряжённые моменты по нашей работе, со следствием и его руководством - поступило предложение, чтобы мы не юлили и делали так, как попросят. И это, конечно, не для меня. И уже через несколько дней поступила угроза – «если так будешь продолжать работать, то останешься без статуса адвоката и сядешь в тюрьму». В пресненском суде я об этом также сообщал, мне сказали «готовься, в скором времени тебя арестуют». Но у нас правовое государство и задача защитника – максимально профессионально защищать своего подзащитного», - заявил Эльман Пашаев.

Ранее Министерство юстиции России выступило с инициативой лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева. В территориальное управление ведомства уже направлено указание внести соответствующее представление в адвокатскую палату Северной Осетии.

