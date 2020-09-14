Пашаев заявил об угрозах от следствия за защиту Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал об угрозах тюрьмой за его работу по защите актёра.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.
В ходе пресс-конференции, адвокат признался, что из-за работы с Ефремовым, ему угрожали лишением адвокатского статуса и арестом.
«Когда только случилось ДТП, и я вошёл в дело, были определённые напряжённые моменты по нашей работе, со следствием и его руководством - поступило предложение, чтобы мы не юлили и делали так, как попросят. И это, конечно, не для меня. И уже через несколько дней поступила угроза – «если так будешь продолжать работать, то останешься без статуса адвоката и сядешь в тюрьму». В пресненском суде я об этом также сообщал, мне сказали «готовься, в скором времени тебя арестуют». Но у нас правовое государство и задача защитника – максимально профессионально защищать своего подзащитного», - заявил Эльман Пашаев.
Ранее Министерство юстиции России выступило с инициативой лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева. В территориальное управление ведомства уже направлено указание внести соответствующее представление в адвокатскую палату Северной Осетии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Пашаев назвал смягчающие обстоятельства, по которым Ефремову не могли дать 8 лет
- Пашаев: Ефремову дали 8 лет за позицию и высказывания, но обвинили адвоката
- Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
- Пашаев не идет в апелляцию по делу Ефремова
- Собянин исключил новые карантинные меры в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru