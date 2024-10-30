31.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От «Руки вверх!» до «Огниво»: Куда идет российский кинопрокат без Голливуда».
Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн. Это на 15,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате стартовала сказка с Никитой Кологривым «По щучьему велению».
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как сегодня живет российская индустрия кино?
- «Руки вверх!», «Комбинация» - в чем феномен картин о музыкантах?
- Сказки в топах. Можно ли назвать этот жанр современным локомотивом индустрии?
- Какова сегодня посещаемость кинотеатров?
- Как смотрят российское кино за рубежом?
- Смотрят ли российское кино на онлайн-платформах?
- Кто из актёров сегодня занимает верхние строчки?
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин;
- Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев;
- Кинокритик Давид Шнейдеров.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8