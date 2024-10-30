31.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От «Руки вверх!» до «Огниво»: Куда идет российский кинопрокат без Голливуда».

Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн. Это на 15,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате стартовала сказка с Никитой Кологривым «По щучьему велению».

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как сегодня живет российская индустрия кино?

«Руки вверх!», «Комбинация» - в чем феномен картин о музыкантах?

Сказки в топах. Можно ли назвать этот жанр современным локомотивом индустрии?

Какова сегодня посещаемость кинотеатров?

Как смотрят российское кино за рубежом?

Смотрят ли российское кино на онлайн-платформах?

Кто из актёров сегодня занимает верхние строчки?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин;

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев;

Кинокритик Давид Шнейдеров.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



