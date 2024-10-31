«Отпуска и дачи - не помеха»: Кинотеатры призвали продюсеров выпускать фильмы летом

В последние годы на фоне ухода Голливуда российские продюсеры летом недополучают кассу, так как привычка ходить в кино летом пропала у людей, но надо вернуть эту традицию, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Огромное уважение всем продюсерам, которые готовы выходить в летний период, несмотря на то, что у аудитории утратилась привычка ходить в кино летом. Хотя и раньше все уезжали в отпуска, на дачи, но фильмы почему-то собирали кассу в сотни миллионов рублей. В последние годы на фоне ухода Голливуда российские продюсеры летом недополучают, так как просто привычка пропала у людей. Но это системная работа, которую надо начинать со следующего лета. Года через три-пять, я надеюсь, что все это вернется», - рассказал он.

Каждую неделю в кинотеатрах должен выходить фильм со сборами в 300-800 миллионов, чтобы индустрия чувствовала себя комфортно, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

