«Отпуска и дачи - не помеха»: Кинотеатры призвали продюсеров выпускать фильмы летом
Роман Исаев заявил НСН, что за три-пять лет можно «вернуть» привычку россиян ходить в кино летом.
В последние годы на фоне ухода Голливуда российские продюсеры летом недополучают кассу, так как привычка ходить в кино летом пропала у людей, но надо вернуть эту традицию, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
«Огромное уважение всем продюсерам, которые готовы выходить в летний период, несмотря на то, что у аудитории утратилась привычка ходить в кино летом. Хотя и раньше все уезжали в отпуска, на дачи, но фильмы почему-то собирали кассу в сотни миллионов рублей. В последние годы на фоне ухода Голливуда российские продюсеры летом недополучают, так как просто привычка пропала у людей. Но это системная работа, которую надо начинать со следующего лета. Года через три-пять, я надеюсь, что все это вернется», - рассказал он.
Каждую неделю в кинотеатрах должен выходить фильм со сборами в 300-800 миллионов, чтобы индустрия чувствовала себя комфортно, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru