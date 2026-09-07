08.09.2026 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Агрессия за партами: почему учебный год начался с оружия в школах?»

С началом нового учебного года в российских школах уже произошло несколько серьезных инцидентов с участием вооруженных подростков. Только за первые два дня сентября стало известно как минимум о трех нападениях: в Красноярском крае в Канске, в Башкортостане и в Новой Москве. Два нападения были совершены в отношении учителей, одно — в отношении сверстника.

Психологи и педагоги отмечают, что за школьной агрессией могут стоять самые разные причины — от проблем в семье, травли и конфликтов со сверстниками до эмоциональной нестабильности, чувства изоляции и неспособности подростка справляться с сильными переживаниями. При этом далеко не каждый агрессивный ребёнок представляет угрозу, а попытки заранее «вычислять» потенциально опасных школьников могут приводить к стигматизации.

По данным МВД, в 2025 году учащиеся совершили 11 нападений на учеников и педагогов в девяти регионах России, еще 21 нападение удалось предотвратить — в 15 субъектах страны. Генпрокурор также сообщал, что правоохранители в 2025 году пресекли подготовку 49 вооруженных нападений на образовательные учреждения в 29 регионах.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему нападения в школах повторяются?

Что толкает подростков на насилие?

Можно ли заранее заметить агрессивное поведение?

Влияют ли соцсети на поведение подростков?

Насколько легко школьнику пронести нож в школу?

Должны ли усилиться меры безопасности в школах?

Как действовать учителю при угрозе нападения?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский;

Вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик;

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



