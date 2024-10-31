«Роуд-муви, а не байопик»: В индустрии объяснили провал фильма об «Иванушках»
Роман Исаев в эфире НСН объяснил, почему картина про группу «Руки вверх!» зашла аудитории, а «Иванушки» собрали небольшую кассу.
Картина «Тур с Иванушками» показала печальные сборы, так как была представлена в виде роуд-муви и плохо рекламировалась, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
«Картина «Тур с Иванушками» показала печальные сборы, к сожалению. Картина неплохая про крутейшую группу. Для многих «Иванушки» будут даже более любимым коллективом, чем «Руки вверх!». Там было некое роуд-муви про поездку на концерт трех героинь, которые куда-то ехали, посмотреть, кайфануть. А «Руки вверх!» - это все-таки другая картина, это байопик группы, это вставки с архивных кассет, это игровая часть, врезки из концертов. Этот фильм получился масштабнее в силу задумки, плюс, конечно, маркетинг. Картина «Тур с Иванушками» прокачивалась не так активно», - объяснил он.
Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн.
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