«Не завод, а ателье»: Плохие сборы фильмов связали с недостаточным продвижением

Каждую неделю в кинотеатрах должен выходить фильм со сборами в 300-800 миллионов, чтобы индустрия чувствовала себя комфортно, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Чтобы мы себя комфортно чувствовали, нам нужен каждый месяц фильм-миллиардер. И чтобы каждую неделю выходил фильм с потенциалом сборов в 300-800 миллионов. Тогда мы будем двигаться в сторону 50-55 миллиардов сборов в год. Такие картины – это хороший сюжет, яркие актеры, режиссура, замечательный сценарий. Все компоненты должны совпасть. Если продюсер мудр и смог совместить замысел картины и коммерческий подход, то все сложится. У нас должно быть таких 60-70 фильмов в год, а у нас их три-четыре», - отметил он.