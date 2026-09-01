09.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Океан нагревается. Чем угрожает миру глобальное потепление?»

Последние годы сопровождаются рекордной жарой, масштабными лесными пожарами, разрушительными наводнениями, засухами и экстремальными штормами. По данным Всемирной метеорологической организации, 2015–2025 годы стали 11 самыми теплыми годами за всю историю наблюдений, а средняя температура Земли в 2025 году была примерно на 1,43 °C выше доиндустриального уровня.

Особое внимание сейчас приковано к Тихому океану. В 2026 году формируется мощный Эль-Ниньо — ученые и метеорологические службы предупреждают, что он может стать одним из сильнейших за всю историю наблюдений.

Еще одна зона риска — Антарктида. Ледник Туэйтса, который часто называют «ледником Судного дня», продолжает отступать. Он особенно чувствителен к потеплению океана, а его дальнейшая потеря льда может способствовать ускорению повышения уровня мирового океана. Новые исследования 2026 года вновь обращают внимание на уязвимость Западно-Антарктического ледяного щита и долгосрочные последствия его сокращения.

Последствия уже хорошо заметны: только летом 2026 года Европа столкнулась с масштабными лесными пожарами на фоне экстремальной жары и засухи. Во Франции к концу июля огонь уничтожил более 90 тыс. гектаров, а в Испании — свыше 200 тыс. гектаров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как изменился климат за последние 10 лет?

Почему Тихий океан продолжает нагреваться?

Может ли потепление океана спровоцировать новые катаклизмы?

Насколько быстро тает Антарктида?

Почему экстремальная жара становится все более частым явлением?

Какие регионы мира сегодня наиболее уязвимы?

Как изменение климата сказывается на России?

Участники пресс-конференции:

Климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев;

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктором физико-математических наук Ирина Репина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

