09.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Океан нагревается. Чем угрожает миру глобальное потепление?»
Последние годы сопровождаются рекордной жарой, масштабными лесными пожарами, разрушительными наводнениями, засухами и экстремальными штормами. По данным Всемирной метеорологической организации, 2015–2025 годы стали 11 самыми теплыми годами за всю историю наблюдений, а средняя температура Земли в 2025 году была примерно на 1,43 °C выше доиндустриального уровня.
Особое внимание сейчас приковано к Тихому океану. В 2026 году формируется мощный Эль-Ниньо — ученые и метеорологические службы предупреждают, что он может стать одним из сильнейших за всю историю наблюдений.
Еще одна зона риска — Антарктида. Ледник Туэйтса, который часто называют «ледником Судного дня», продолжает отступать. Он особенно чувствителен к потеплению океана, а его дальнейшая потеря льда может способствовать ускорению повышения уровня мирового океана. Новые исследования 2026 года вновь обращают внимание на уязвимость Западно-Антарктического ледяного щита и долгосрочные последствия его сокращения.
Последствия уже хорошо заметны: только летом 2026 года Европа столкнулась с масштабными лесными пожарами на фоне экстремальной жары и засухи. Во Франции к концу июля огонь уничтожил более 90 тыс. гектаров, а в Испании — свыше 200 тыс. гектаров.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как изменился климат за последние 10 лет?
- Почему Тихий океан продолжает нагреваться?
- Может ли потепление океана спровоцировать новые катаклизмы?
- Насколько быстро тает Антарктида?
- Почему экстремальная жара становится все более частым явлением?
- Какие регионы мира сегодня наиболее уязвимы?
- Как изменение климата сказывается на России?
Участники пресс-конференции:
- Климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев;
- Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктором физико-математических наук Ирина Репина.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8