«Кинотеатры живы»: Васясин предрек прирост по сборам российского кино в 2025 году

Кинотеатры сделали несколько шагов назад после ухода Голливуда из страны, но готовы наращивать прибыли, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

«Кинотеатры живы, хотя не получают те прибыли, которые получали в 2019 году. Мне не нравится зачастую позиция Минкультуры относительно пресечения пиратства. Несмотря на все, кинотеатры живы и развиваются. Мы ждем, что в следующем году будет как минимум еще небольшой прирост, если не в количестве билетов, то в деньгах точно. К сожалению, нам с точки зрения качества и технологий есть, к чему возвращаться после ухода Голливуда. Мы сделали несколько шагов назад», - отметил он.

В России за год окупилось менее 4% отечественных фильмов, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

