«Огниво» и «Руки Вверх!»: Кинотеатры ждут миллиарды от российских премьер
Фильм «Огниво» станет миллиардером, фильм «Руки Вверх!» также имеет все шансы преодолеть эту отметку, заявил НСН Алексей Васясин.
До конца года отрасль увидит еще не один фильм-миллиардер, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«Однозначно до конца года будет еще не один фильм-миллиардер. Я считаю, что фильм «Огниво» будет миллиардером, фильм «Руки Вверх!» может стать миллиардером. Я много читаю аналитику, но только судьба все расставит по своим местам. В любом случае осень будет насыщенной в целом, до конца года будут не только миллиардеры, но и фильмы со сборами в 500 миллионов», - рассказал он.
Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru