«Огниво» и «Руки Вверх!»: Кинотеатры ждут миллиарды от российских премьер

До конца года отрасль увидит еще не один фильм-миллиардер, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

«Однозначно до конца года будет еще не один фильм-миллиардер. Я считаю, что фильм «Огниво» будет миллиардером, фильм «Руки Вверх!» может стать миллиардером. Я много читаю аналитику, но только судьба все расставит по своим местам. В любом случае осень будет насыщенной в целом, до конца года будут не только миллиардеры, но и фильмы со сборами в 500 миллионов», - рассказал он.

Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн.

