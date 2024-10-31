«Через Госуслуги»: В индустрии призвали упростить выдачу прокатных удостоверений
Роман Исаев заявил НСН, что в Казахстане получение прокатного удостоверения – это уведомительная процедура на аналоге Госуслуг.
В России получение прокатного удостоверения занимает два месяца и больше, что очень вредит киноиндустрии, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
«В Казахстане, например, получение прокатного удостоверения – это уведомительная процедура, подается на аналоге Госуслуг. У нас получение прокатного удостоверения занимает до двух месяцев, а иногда и больше. Вот, например, недавно была ситуация, когда сначала не дали прокатное удостоверение фильму про Трампа, потом дали… Такое тоже случается. Фильму Гая Ричи весной не было выдано удостоверение, картина собрала в два-три раза меньше, чем предполагалось. Картина вышла одновременно на стриминге и в кино, поэтому в кино собрала не миллиард рублей, а менее 400 тысяч рублей. Эти все истории очень индустрии вредят», - отметил он.
Кассовые сборы кинотеатров по итогу году составят 42 миллиарда рублей, а для комфортной жизни нужны 60 миллиардов, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru