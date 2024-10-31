«Встать с колен»: Исаев призвал кинотеатры поднять цены на билеты до 400 рублей

Повышение цены билета до 400 рублей позволит киноиндустрии выйти на нормальные прибыли и встать с колен, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Если мы выйдем на цену билета за 400 рублей, чего индустрия давно заслуживает, то ситуация улучшится. Поход в кино - это культурное мероприятие, оно не должно стоить 100, 200 рублей. У нас, к сожалению, некоторые операторы заигрываются с этими акциями. В театр люди идут за несколько тысяч, еще и в буфете деньги оставляют. Кино считается чуть ниже по рангу искусством, но если билеты будут стоить по 400 рублей, индустрия сможет ожить, с колен встать. Но пока это все мечты», - объяснил он.

Сейчас средняя цена билета по рынку составляет 305-350 рублей, заметил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин.

Кассовые сборы кинотеатров по итогу году составят 42 миллиарда рублей, а для комфортной жизни нужны 60 миллиардов, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

