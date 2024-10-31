«Регулируют сами»: Показ пиратских фильмов принес кинотеатрам 15% прибыли
Алексей Васясин заявил НСН, что рынок сейчас сам регулируется по пиратским альтернативным показам.
На российские короткометражки, в рамках которых показывают западные картины, в этом году придется 15% прибыли кинотеатров, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«Рынок сейчас вполне сам регулируется без участия Минкультуры по пиратским альтернативным показам. Нужно либо все регулировать, либо не регулировать вообще. Если где-то есть хаос, то хаос будет везде. Две крупные сети сегодня не показывают пиратский контент, включаю нашу киносеть. Если говорим в целом, 15% в этом году – это альтернативный прокат. В этом году мы закроем рынок примерно с результатом в 42 миллиарда, из них 15% - это российские короткометражки, в рамках которых показывают западные картины», - рассказал он.
Полная ликвидация пиратского показа приведет к закрытию значительной части кинотеатров в России, поэтому власти не так активно с этим борются, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Самары
- В Белогородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника
- СМИ: Лидера «Плана Ломоносова» Ильина выписали из больницы
- ЦИК Грузии получил более тысячи жалоб из-за парламентских выборов
- Мишустин: Рабочие места участников спецоперации сохранят за ними до конца службы
- Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина
- СМИ: Германия закрывает все генконсульства Ирана в стране
- Россиянам порекомендовали ответственно подходить к вопросу виз на Шри-Ланке
- Релокантам будет грозить арест имущества за преступления против РФ
- Минфин: Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru