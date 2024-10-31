«Жигули» не станут «Мерседесом»: За год окупилось менее 4% отечественных фильмов

В России за год окупилось менее 4% отечественных фильмов, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«За первые полгода в российский прокат вышло 85 отечественных релизов. Окупилось менее 4% вышедших фильмов, хотя в лучшие годы окупаемость была от 10% и выше. Более одного миллиона зрителей собрали всего четыре картины – «Три богатыря», «Лунтик», «Руки вверх!» и «Огниво». Общие убытки индустрии превышают 12 миллиардов рублей. На мой взгляд, ситуация очень проста. Если с улиц Москвы убрать все иномарки, «Жигули» «Мерседесом» не станут, так как отсутствует конкуренция», - сказал он.

Семейный фильм «Огниво» стал лидером рейтинга самых популярных картин в кинопрокате в России и СНГ за минувшие выходные, пишет портал kinobusiness.com. За первый уикенд фильм заработал 275 млн рублей. Ранее в лидерах проката был фильм «Руки вверх!» об истории группы. Лента собрала 225,7 млн рублей. Общая касса топ-20 по итогам выходных в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн.

