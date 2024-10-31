«Положение утопающего»: Кинотеатрам требуется 60 миллиардов кассовых сборов в год

Кассовые сборы кинотеатров по итогу году составят 42 миллиарда рублей, а для комфортной жизни нужны 60 миллиардов, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«По итогу года мы идем примерно на 42 миллиарда кассовых сборов. Это около 10% превышения, если сравниваем с прошлым годом, когда было 39 миллиардов. Доковидный 2019 год, напомню, показал 55 миллиардов кассовых сборов. Сейчас точка условного нуля и комфортной жизни – это 60 миллиардов рублей, учитывая рост издержек и цен на все. Пока каждый год это положение утопающего, который чуть голову может поднять и воздуха хлебнуть», - рассказал он.

Кинотеатры сделали несколько шагов назад после ухода Голливуда из страны, но готовы наращивать прибыли, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

