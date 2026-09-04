10.09.2026 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Здоровье по коду: новая модель раннего выявления индивидуальных стоматологических рисков»

Медицина постепенно смещается от лечения уже возникших заболеваний к их предупреждению. Генетический анализ, исследования микробиома и современные методы диагностики позволяют получать всё больше информации о состоянии организма ещё до появления первых симптомов. Генетика способна показать предрасположенность человека к целому ряду заболеваний — от сердечно-сосудистых и онкологических до некоторых наследственных патологий.

Отдельный интерес вызывает микробиом — триллионы микроорганизмов, населяющих кишечник и другие части организма. Учёные находят всё больше связей между составом микробиоты, иммунитетом, обменом веществ и различными заболеваниями. Так же важным направлением является стоматология, где профилактика всё больше становится персонализированной. Генетические особенности, состав микробиома полости рта и состояние иммунной системы могут влиять на риск развития кариеса, заболеваний дёсен и других стоматологических проблем.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько реально сегодня изменить модель обращения к врачу

Где действительно медицинская польза, а где начинается маркетинг вокруг слова «ДНК»?

Что современная генетика действительно может рассказать человеку о его здоровье?

Есть ли смысл делать генетический тест здоровому ребёнку?

Можно ли сегодня говорить о персонализированной стоматологии не только в плане выбора метода лечения, но уже и в плане диагностики?

Насколько раннее выявление индивидуальных рисков действительно может изменить качество и продолжительность жизни?

Если представить стоматологию через 10 лет, будет ли нормой перед сложным лечением знать не только состояние зубов пациента, но и особенности его микробиома?

Участники пресс-конференции:

Врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами;

Директор по науке медико-генетического центра Genotek – Александр Ракитько;

Кандидат физиком-математических наук, биоинформатик Елена Крохмалева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



