16.12.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый год 2025: Как правильно собрать праздничный стол»?

Важная традиция празднования Нового года — это большой праздничный стол с разнообразными и вкусными блюдами в меню. Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость такого набора по стране составит около девяти тысяч рублей. На новогоднем столе заметно подорожали бутерброды с красной икрой. Кроме того, зафиксирован рост цен на овощные нарезки и мясные закуски.

Год Зелёной Деревянной Змеи: что можно и нельзя подавать к праздничному столу?

Из чего готовить правильные и полезные салаты?

Какие мандарины самые вкусные?

Как правильно выбрать майонез и чем его можно заменить?

Сколько будет стоить качественный сыр, колбасы и деликатесы на праздничный стол?

Какое шампанское пить под бой курантов?

Чем опасны переедания и как их избежать?

Какие ритуалы стоит соблюсти в новогоднюю ночь, а от чего воздержаться?

Участники пресс-конференции:

Председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов;

Нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина;

Астролог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

