30.06.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дети без образования и новые правила въезда: Как меняется миграционная политика в России?»

С 2024 года Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Власти обеспокоены тем, что в России не учатся порядка 600 тысяч детей мигрантов, что негативно влияет на криминогенную обстановку правоохранительных органов.

С 30 июня 2025 года в России начнут формировать цифровой профиль с биометрическими данными мигрантов, въезжающих в страну. Ранее дети мигрантов начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

В свою очередь, Минцифры изменило условия большого эксперимента с новыми правилами въезда в Россию для граждан из визовых государств. Ведомство сделало для иностранцев необязательной регистрацию в ruID — специальном приложении для отслеживания и более глубокого контроля туристических и миграционных потоков. Также мигранты сегодня не могут занимать многие должности, например, замещать должности на государственной службе.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько сегодня мигрантов в стране?

Существует ли нехватка в найме трудовой миграции?

В каких отраслях мигранты не могут работать сегодня?

Насколько ужесточили миграционную политику?

Какие проблемы мигрантов сегодня основные?

Какие законы уже начали менять миграционную ситуацию в России?

Как много нелегальных мигрантов было депортировано?

Участники пресс-конференции:

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



