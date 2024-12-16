«Тревожный сигнал»: Россиянам рассказали, что делать при покупке товара без срока годности
Алексей Койтов заявил НСН, что любой товар без срока годности можно вернуть, но лучше оставить жалобу в Роспотребнадзор.
Если на товаре не указан срок годности, это тревожный сигнал, такой товар нужно вернуть, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Иногда даже крупные сети позволяют себе продавать некачественный товар. Гарантии безопасности у потребителя нет на 100%, всегда нужно внимательно изучать все товары. Если с маркетплейса привезли продукт без срока годности, его можно вернуть. Отсутствие этих данных – это очень тревожный сигнал, это признак фальсификата. Параллельно я бы обращался в Роспотребнадзор. С одной стороны, у нас еще мораторий на проверки, но на подобные обращения прокуратура сможет реагировать, так как это говорит о потенциально опасной пищевой продукции»,- отметил он.
В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru