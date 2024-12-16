«Тревожный сигнал»: Россиянам рассказали, что делать при покупке товара без срока годности

Если на товаре не указан срок годности, это тревожный сигнал, такой товар нужно вернуть, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Иногда даже крупные сети позволяют себе продавать некачественный товар. Гарантии безопасности у потребителя нет на 100%, всегда нужно внимательно изучать все товары. Если с маркетплейса привезли продукт без срока годности, его можно вернуть. Отсутствие этих данных – это очень тревожный сигнал, это признак фальсификата. Параллельно я бы обращался в Роспотребнадзор. С одной стороны, у нас еще мораторий на проверки, но на подобные обращения прокуратура сможет реагировать, так как это говорит о потенциально опасной пищевой продукции»,- отметил он.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

