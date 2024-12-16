«Скидывают товар»: Россиян предупредили о «просрочке» в магазинах перед Новым годом

Перед Новым годом на полках в магазинах увеличивается количество просроченных товаров, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Крайние выходные перед Новым годом – это всегда пик наплыва людей. Поэтому нужно покупать продукты заранее, с учетом срока годности. Можно заказать что-то на маркетплейсах, так как там проще сравнить цены. Одна история, что мы потеряем деньги, это не так страшно. Но существует также опасность нарваться на некачественные продукты питания, включая просроченные. Любые праздники, когда возникает ажиотажный спрос, приводят к тому, что недобросовестные покупатели «скидывают» залежавшиеся товары. Порой кто-то специально это делает, умысел доказать сложно, но подобные случаи учащаются в пиковые даты», - отметил он.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

