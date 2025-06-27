30.06.2025 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Утечка в 16 млрд учётных записей: Что делать пользователям?»

Хакеры слили в Сеть 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и Telegram. Среди слитых данных 455 млн строк связаны с Россией. Однако, эта утечка, которая оказалась якобы крупнейшей, на самом деле является большим архивом, собранным за много лет вредоносными ПО, многие из данных устаревшие, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По словам правоохранителей, подача издания Cybernews создала неверное впечатление о масштабе и новизне угрозы. Однако объем данных и риски — незначительные. Но по мнению отраслевых экспертов, такой инцидент может означать подготовку для атак на сервисы по всему миру.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Насколько опасно «пребывание» в интернете сегодня?

Какие данные пользователям можно публиковать в Сети, а какие нет?

На сколько часто происходят утечки информации?

Кто будет оштрафован в случае утечки персональных данных в связи с новым законом?

Как сегодня регулируется контроль за персональными данными?

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов — зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике;

— зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике; Герман Клименко — глава совета Фонда развития цифровой экономики;

— глава совета Фонда развития цифровой экономики; Русов Артем — тестировщик программного обеспечения, блогер;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



