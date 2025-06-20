23.06.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» пройдёт брифинг руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Когда вернется лето, и есть ли шанс на пляжный отдых в этом сезоне»

Россияне всегда с нетерпением ждут лета, ведь у них есть всего три драгоценных тёплых месяца, которых всегда оказывается слишком мало. Но жителей Москвы и Подмосковья погода вновь подводит. Хотя в этом году начало июня порадовало комфортной температурой воздуха, уже в середине месяца стало прохладно, зарядили проливные дожди и установились рекордно низкое атмосферное давление. Дачники с тревогой следят за прогнозами – когда же, наконец, установится по-настоящему тёплая погода, чтобы продолжить сезон шашлыков и отдыха на природе. Особенно переживают те, кто планирует отправиться к морю – на курортах Крыма вода прогрелась лишь до +16 градусов, нет жары и в Сочи… Остаётся надеяться, что июль всё-таки подарит жителям долгожданное летнее солнце.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Как долго дождливая погода сохранится в Московском регионе?

Когда вернётся летняя жаркая погода?

Какая погода будет в ближайшее время на Черноморских курортах и насколько прогреется море?

В каких регионах России еще замечены аномальные отклонения от погодной нормы?

Какую погоду ждать в июле?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



