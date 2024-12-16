«Отечественные производители»: Как выбрать «невредное» шампанское
Елена Лепехина заявила НСН, что лучше выбрать брют или сухое вино, так как в этих напитках меньше всего сахара.
Отечественные производители вин очень дорожат репутацией, поэтому предлагают самые «безопасные» алкогольные напитки, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Проверки вин проходят регулярно, в том числе игристых. В ноябре Роскачество исследовало больше сотни вин, на сайте представлены, какие вина можно выбрать сегодня, какие производители безопасные. Наши отечественные производители очень следят за безопасностью, репутацию потерять в этом смысле очень легко», - рассказал он.
Со своей стороны, кандидат биологических наук Елена Лепехина добавила, что лучше сделать выбор в пользу игристого без сахара.
«Газированные напитки – это очень химические продукты, иногда лучше выбрать морс с сахаром, чем газировку якобы без сахара. Что касается шампанского, минимальный вред – это брют и сухое игристое вино. Здесь у нас минимальное количество сахара», - добавила она.
В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
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