«Отечественные производители»: Как выбрать «невредное» шампанское

Отечественные производители вин очень дорожат репутацией, поэтому предлагают самые «безопасные» алкогольные напитки, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Проверки вин проходят регулярно, в том числе игристых. В ноябре Роскачество исследовало больше сотни вин, на сайте представлены, какие вина можно выбрать сегодня, какие производители безопасные. Наши отечественные производители очень следят за безопасностью, репутацию потерять в этом смысле очень легко», - рассказал он.

Со своей стороны, кандидат биологических наук Елена Лепехина добавила, что лучше сделать выбор в пользу игристого без сахара.

«Газированные напитки – это очень химические продукты, иногда лучше выбрать морс с сахаром, чем газировку якобы без сахара. Что касается шампанского, минимальный вред – это брют и сухое игристое вино. Здесь у нас минимальное количество сахара», - добавила она.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

