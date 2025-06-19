23.06.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обвальная ипотека: как купить жильё и не прогореть»

Эксперты рынка недвижимости заявляют, что в России рухнула ипотека. В мае 2025 года российские банки выдали 52,54 тысячи ипотечных кредитов на 231,2 млрд рублей, говорится в докладе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом отмечается, что в годовом отношении количество и объем выдач рухнули на 60%. Всего за пять месяцев в России выдали 253,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 50%.

Большинство российских банков начали рассматривать возможность снижения ставки по ипотечным кредитам, сообщают СМИ. Такие планы связаны с решением Центробанка России впервые за почти три года опустить планку ключевой ставки до 20%. При этом депутаты ГД РФ заявляют, что ставки по рыночной ипотеке не должны превышать 6–7%. Только в этом случае жилье можно сделать более доступным для россиян, и даже ставки на уровне 10% являются завышенными, полагают парламентарии.

При этом россияне не справляются и с уже выданной ипотекой: объём просроченной ипотечной задолженности в России превысил 129 млрд рублей, увеличившись с начала 2025 года в 1,9 раза, следует из данных Банка России.

Как обвал ипотеки повлиял на рынок недвижимости?

Как изменились цены на недвижимость в 2025 году?

Новостройка или вторичка. Как менялась цена и спрос?

Каким будет процент ипотечного кредитование до конца 2025 года?

Как остановить массовую задолженность по ипотечным выплатам?

Как много россиян не смогли выплатить ипотеку?

Участники:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



