10.06.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Игоря Кирсанова на тему: «Дачи и квартиры без присмотра: Как защитить имущество от воров во время отпусков?»

Тёплый сезон - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья уезжают в отпуска и на дачи, оставляя свои квартиры без присмотра.

Главное управление Росгвардии по Московской области предупредило дачников о риске краж из-за их беспечности. Большинство краж происходит из-за незапертых окон и дверей, а также из-за демонстрации планов отпуска в соцсетях. В подмосковном главке отметили, что злоумышленники проникают в дома через незапертые окна и балконы, используя простые инструменты. Часто воруют бытовую технику и инструменты. В качестве мер предосторожности рекомендуется установить надежные двери и заборы, видеонаблюдение, либо поставить охранные сигнализации Росгвардии.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Какова статистика по незаконным способам проникновения в жилые помещения?

Куда чаще всего проникают воры: в квартиры или загородные дома?

Часто ли удаётся задержать злоумышленников по горячим следам?

Какие средства защиты эффективны для квартиры и для загородного дома?

Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям Подмосковья, оставляя свое имущество на длительный срок?

Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

