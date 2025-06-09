10.06.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Игоря Кирсанова на тему: «Дачи и квартиры без присмотра: Как защитить имущество от воров во время отпусков?»
Тёплый сезон - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья уезжают в отпуска и на дачи, оставляя свои квартиры без присмотра.
Главное управление Росгвардии по Московской области предупредило дачников о риске краж из-за их беспечности. Большинство краж происходит из-за незапертых окон и дверей, а также из-за демонстрации планов отпуска в соцсетях. В подмосковном главке отметили, что злоумышленники проникают в дома через незапертые окна и балконы, используя простые инструменты. Часто воруют бытовую технику и инструменты. В качестве мер предосторожности рекомендуется установить надежные двери и заборы, видеонаблюдение, либо поставить охранные сигнализации Росгвардии.
В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:
- Какова статистика по незаконным способам проникновения в жилые помещения?
- Куда чаще всего проникают воры: в квартиры или загородные дома?
- Часто ли удаётся задержать злоумышленников по горячим следам?
- Какие средства защиты эффективны для квартиры и для загородного дома?
- Какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям Подмосковья, оставляя свое имущество на длительный срок?
- Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC