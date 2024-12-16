«Без голодовок»: Врач объяснила, как избежать переедания в новогоднюю ночь

В Новый год нельзя голодать весь день, чтобы «оставить место» на праздничный ужин, организм не может функционировать в таком режиме, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

«Чтобы не переедать, нужно не садиться за новогодний стол голодными. Советую сместить время застолья – на 10 часов вечера, чтобы это был основной прием пищи, а в полночь уже поднять традиционный бокал, загадать желание и пойти разбирать подарки, активно провести время. Скорость метаболизма вечером замедляется, это надо учитывать. Самое страшное, это когда пять-шесть часов идет непрерывный прием пищи, наш организм не создан для этого», - отметила она.

Перед Новым годом на полках в магазинах увеличивается количество просроченных товаров, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.



