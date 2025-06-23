26.06.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За 101 метр. Как законодатели проводят антиалкогольную кампанию в России»



Депутаты всех 5 фракций Государственной Думы стали авторами законопроекта о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от них. Положительный опыт Вологодской области, где жесткие антиалкогольные меры дали выраженный положительный эффект, убедили депутатов Госдумы в необходимости серьезных ограничений на размещение алкомаркетов в жилых районах. Если законопроект будет принят, то в близжайшее время магазины с горячительным могут быть отодвинуты от жилых домов, образовательных организаций и поликлиник. Автор законопроекта, депутат Андрей Свинцов, предлагает начать с алкомаркетов, которые, по его словам, заполонили российские города.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Как много сегодня алкомаркетов находятся в жилых домах?

В каких регионах самая высокая степень потребления алкоголя?

Повлияет ли принятие закона на уменьшение количества продаваемого алкоголя?

Уйдет ли алкоголь из продуктовых магазинов?

Какое наказание будет за продажу алкоголя в жилых домах?

Как сегодня государство контролирует рынок алкоголя?

Участники пресс-конференции:



сенатор Российской Федерации Евгений Артемович Богомазов;

зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Николаевич Свинцов;

провокативный психолог, гипнотерапевт, коуч MCC Анна Андреевна Баленко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 5945437



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



