«Покупать заранее!»: Россиян предупредили о повышении цен на продукты к Новому году
Алексей Койтов заявил НСН, что ближе к празднику торговые сети могут необоснованно завышать цены.
Продукты на новогодний стол нужно покупать заранее, так как ближе к празднику торговые сети могут необоснованно завышать цены, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«В этом году новогодний стол однозначно будет дороже, так как у нас инфляция около 9%. Это все сказывается на обычных потребителях. Другой вопрос, что не всегда цены завышены обоснованно, уже и ФАС в этом году обращала внимание на разные позиции. Ближе к Новому году мы будем больше видеть недобросовестных практик со стороны розничных сетей. Поэтому мы всегда рекомендуем покупать продукты к новогоднему столу заранее, если это возможно. У нас просто не будет времени сравнивать цены между собой. Отдельно взятый потребитель ничего не поменяет. Но если будут массовые обращения в ФАС, конечно, при определенном количестве жалоб надзорный орган будет реагировать, принимать меры. Не поленитесь через электронную форму ФАС это обращение составить, если видите что-то подобное», - рассказал он.
Важная традиция празднования Нового года — это большой праздничный стол с разнообразными и вкусными блюдами в меню. Цены на новогодний набор продуктов в России в этом году выросли почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость такого набора по стране составит около девяти тысяч рублей. На новогоднем столе заметно подорожали бутерброды с красной икрой. Кроме того, зафиксирован рост цен на овощные нарезки и мясные закуски.
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