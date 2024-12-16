Нутрициолог рассказала, как сделать полезными новогодние салаты

Новогодние салаты станут в разы полезнее, если отказаться от колбасы и майонеза, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

«Если мы берем традиционный салат оливье, его можно сделать более легким и полезным - вместо колбасы лучше добавлять курицу или индейку. Мясо птицы и овощи – это идеальное сочетание. Также нужно обратить внимание на заправку, чаще всего тяжесть и переедание приходит именно из-за заправок. Чтобы салат был легким, сделайте заправку легкой – например, вместо майонеза добавить масло или какую-то альтернативную заправку», - рассказала она.

Перед Новым годом на полках в магазинах увеличивается количество просроченных товаров, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

