17.06.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Старые новые болезни - корь, коклюш и краснуха: Ожидать ли летом новую эпидемию?»



В России растет заболеваемость корью и краснухой — об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. Распространение коклюша также вызывает тревогу у санитарного ведомства. Эксперты утверждают, что отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний.



На территории России за 2024 год в 11 раз возросла заболеваемость корью, в шесть раз — краснухой и в 4,5 раза — коклюшем. По данным ведомства, за прошлый год зафиксирован значительный рост инфицирования — всего 22 455 случаев. Показатель заболеваемости (15,35 случая на 100 тыс. населения) в 1,72 раза превысил цифры 2023 года (8,92 на 100 тыс.). Больше всего заразившихся выявлено в Москве — 5035 человек, на втором месте — Дагестан (2199 случаев), на третьем — Московская область (1798 случаев).



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Насколько корь, коклюш и краснуха опасны?

Почему снова стали появляться вспышки?

Кто наиболее подвержен этим заболеваниям?

Что общего между этими тремя опасными заболеваниями?

Действительно ли причина в антиваксерах?

В каких странах эти заболевания носят массовый характер?

Участники пресс-конференции:



Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

Младший научный сотрудник, лаборатория эпиднадзора за дифтерией и коклюшной инфекцией, научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Соня Высочанская;

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

