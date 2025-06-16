17.06.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обострение ирано-израильского конфликта: Причины и последствия»
Война между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке продолжается пятый день подряд. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, объявив о превентивном ударе по объектам ядерной энергетики Исламской Республики: власти Израиля посчитали, что Иран, несмотря на декларацию готовности к переговорам с США, находился в шаге от получения ядерного оружия. С тех пор Израиль провёл уже несколько волн атак на объекты ядерной энергетики, военные базы и нефтяные хранилища Ирана. Иран при поддержке йеменских хуситов отвечает ракетными ударами, включая гиперзвуковые. В ночь с воскресенья на понедельник Тегеран вновь обрушил серию ударов по израильским объектам и городам, и в этот раз, как говорят эксперты, израильская система ПВО не справилась. Конфликт, в котором уже погибли десятки гражданских лиц с обеих сторон, грозит стать более масштабным, учитывая готовность США выступить на стороне Израиля, а также поддержку Ирана со стороны ядерной державы — Пакистана.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Действительно ли Иран был так близок к получению ядерного оружия? Есть ли сейчас гарантии, что Израиль лишил Тегеран возможность создать его?
- Почему ирано-израильский конфликт сравнивают с российско-украинским?
- Каковы на сегодняшний день условия прекращения огня для обеих сторон?
- Насколько неожиданными для Израиля оказались ответные ракетные удары Ирана, и насколько серьезный ущерб они наносят?
- Как ирано-израильское противостояние отразится на мировой экономике?
- Как конфликт Ирана и Израиля уже повлиял на рынок нефти, и какие тут возможны сценарии?
- Какие страны могут принять участие в конфликте?
- Какую роль может сыграть Россия?
Участники пресс-конференции:
- Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис;
- Иранский журналист Хаял Муаззин;
- Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8