17.06.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Обострение ирано-израильского конфликта: Причины и последствия»

Война между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке продолжается пятый день подряд. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, объявив о превентивном ударе по объектам ядерной энергетики Исламской Республики: власти Израиля посчитали, что Иран, несмотря на декларацию готовности к переговорам с США, находился в шаге от получения ядерного оружия. С тех пор Израиль провёл уже несколько волн атак на объекты ядерной энергетики, военные базы и нефтяные хранилища Ирана. Иран при поддержке йеменских хуситов отвечает ракетными ударами, включая гиперзвуковые. В ночь с воскресенья на понедельник Тегеран вновь обрушил серию ударов по израильским объектам и городам, и в этот раз, как говорят эксперты, израильская система ПВО не справилась. Конфликт, в котором уже погибли десятки гражданских лиц с обеих сторон, грозит стать более масштабным, учитывая готовность США выступить на стороне Израиля, а также поддержку Ирана со стороны ядерной державы — Пакистана.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Действительно ли Иран был так близок к получению ядерного оружия? Есть ли сейчас гарантии, что Израиль лишил Тегеран возможность создать его?

Почему ирано-израильский конфликт сравнивают с российско-украинским?

Каковы на сегодняшний день условия прекращения огня для обеих сторон?

Насколько неожиданными для Израиля оказались ответные ракетные удары Ирана, и насколько серьезный ущерб они наносят?

Как ирано-израильское противостояние отразится на мировой экономике?

Как конфликт Ирана и Израиля уже повлиял на рынок нефти, и какие тут возможны сценарии?

Какие страны могут принять участие в конфликте?

Какую роль может сыграть Россия?

Участники пресс-конференции:

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис;

Иранский журналист Хаял Муаззин;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



