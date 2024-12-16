«Без газировок и колбасы»: Врач рассказала, какие продукты исключить на Новый год

В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

«Если мы хотим следующий день провести ярко и бодро, надо обратить внимание на то, что мы поставим в новогоднюю ночь на стол. В Новый год не надо голодать, чтобы не бросаться на еду поздним вечером. Не надо ставить на стол тяжелые блюда, которые сложно перевариваются. Обилие сахара – это очень плохо для новогоднего стола. Самый лучший новогодний стол – это простые продукты, овощи, фрукты разного цвета. Исключить стоит сладкую газировку, это вообще не наша традиция. В качестве замены обязательно должна быть чистая питьевая вода. Если хочется вкусного лимонада, можно сделать самим – добавить лимон и апельсин в воду. Предпочтения лучше отдать рыбной нарезке, стараться избегать мясных и колбасных изделий. Десерты с сахаром и жиром тоже исключаем, лучший десерт – это мандарины», - рассказала она.

Продукты на новогодний стол нужно покупать заранее, так как ближе к празднику торговые сети могут необоснованно завышать цены, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

