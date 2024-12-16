«Минералка и прогулки»: Врач рассказала, как быстро прийти в форму после Нового года
Елена Лепехина заявила НСН, что больше всего вес люди начинают набирать из-за оттеков, бороться с этим помогает питьевой режим.
Питьевой режим и ежедневные прогулки помогут организму быстро прийти в форму после новогодних перееданий, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
«Первое правило – это питьевой режим, больше всего веса и тяжестей люди начинают набирать из-за оттеков. Лимфатическая система насоса не имеет, поэтому лучший способ выходить из переедания – пить жидкость, например, разводить минеральную воду с обычной. И второе правило – это обязательная двигательная активность, чередовать застолье с движением. Это могут быть прогулки, коньки, лыжи, выбор огромный», - отметила она.
По ее словам, можно начать и с упражнений дома, а также не сокращать резко свой рацион.
«Можно помогать себе и дома, всем известно упражнение «тараканчик», когда мы лежа поднимаем ноги и руки, трясем ими. И еще важно правило – не уходить в голодовки, не надо давать еще один стресс после переедания. Да, калорийность рациона нужно сократить, но на одно блюдо, не очень резко. Так организму будет комфортнее снова войти в норму. Советую сделать промежуток между ужином и завтраком в 14 часов», - поделилась она.
В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
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