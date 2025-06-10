11.06.2025 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жертвы красоты: Как остановить теневой рынок бьюти-индустрии»

В России быстрыми темпами растет спрос на уколы красоты: объем потребления косметологических инъекционных продуктов вырос в 2024 году на 21% в денежном выражении, более чем до 44 млрд руб. Но рынок эстетической косметологии, и особенно инъекционной, остается одним из самых непрозрачных, и сами граждане этому способствуют, активно пользуясь услугами врачей-косметологов на дому, в коворкингах и салонах красоты. В результате для уколов красоты нередко используются незарегистрированные, фальсифицированные препараты: в сегменте инъекционной косметологии сегодня обращается от 10% до 55% нелегальной продукции. В 2024 году на услуги инъекционной косметологии россияне потратили 92 млрд руб., включая теневой сегмент рынка. В конце прошлого года там было обнаружено до 55% нелегальной продукции.

По сообщениям СМИ, 2024 год оказался своего рода «чемпионом» по смертельным инцидентам в клиниках. Нередко обращения женщин к «квартирным» косметологам оборачивались серьезными последствиями для здоровья и даже приводили к летальному исходу.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему пластика и косметология до сих пор имеет полулегальный характер?

Какие косметологические процедуры самые популярные?

Какой процент теневой косметологии и хирургии сегодня на российском рынке?

Где проходит граница между медициной и культом красоты?

В каких случаях возможно доказать врачебную ошибку?

Участники пресс-конференции:

Ирина Филатова депутат Государственной Думы РФ

депутат Государственной Думы РФ Олег Аркашин член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра

член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Диляра Ческидова психолог, психотерапевт

Приглашены к участию:

Дмитрий Пахилин член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







