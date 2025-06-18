19.06.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Прощай, школа: Подведение итогов ЕГЭ и старт приемной кампании в ВУЗы»
По всей России полным ходом идет подсчет результатов ЕГЭ. Например, результаты профильной математики расстроили москвичей, а для получения аттестата в этом году школьнику необходимо успешно сдать два основных предмета — русский язык и математику. Эксперты отмечают, что средний балл ЕГЭ по химии улучшился относительно прошлогоднего, результаты по истории и литературе почти не изменились. Согласно информации, предоставленной Рособрнадзором, ведомство получило 58 обращений по поводу нештатных ситуаций во время ЕГЭ, большая часть которых была связана с некомфортными условиями проведения: невозможностью пронести воду или еду, работой медицинских кабинетов. Тем временем ВУЗы уже открывают свои двери для абитуриентов: приёмная кампания в 2025 году начнётся 20 июня. Зачисление на бюджетное отделение продолжится до 1 сентября, на платное отделение — до 1 октября.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие предметы по ЕГЭ пользовались в этом году наибольшим спросом?
- Какие регионы показали самые высокие баллы?
- Каков проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в 2025 году?
- Сколько в этом году выявлено гениев ЕГЭ?
- Как изменится приемная кампания в ВУЗы в 2025году?
- Что необходимо знать студентам о будущей приемной кампании?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;
- Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москваул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8