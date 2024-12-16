«Миллионные штрафы»: В Союзе потребителей предложили контроль для маркетплейсов

Маркетплейсы должны отвечать за сомнительные товары на своих площадках, необходимо ввести серьезные штрафы до 1,5 миллиона рублей, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«Мы считаем, что надо нагрузить маркетплейсы большей степенью ответственности. Маркетплейсы должны заниматься контролем сомнительных товаров, чтобы были штрафы для маркетплейсов -до 500 тысяч в первый раз и до 1-1,5 млн при повторном нарушении. В таком случае рынок очень быстро обелится, последние восемь лет не было подобного регулирования. Каждый пятый товар сегодня покупается в интернете, а в части непродовольственных товаров – каждый третий, пришло время наводить порядок», - отметил он.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

