«Миллионные штрафы»: В Союзе потребителей предложили контроль для маркетплейсов
Алексей Койтов заявил НСН, что маркетплейсы должны заниматься контролем сомнительных товаров.
Маркетплейсы должны отвечать за сомнительные товары на своих площадках, необходимо ввести серьезные штрафы до 1,5 миллиона рублей, заявил председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Мы считаем, что надо нагрузить маркетплейсы большей степенью ответственности. Маркетплейсы должны заниматься контролем сомнительных товаров, чтобы были штрафы для маркетплейсов -до 500 тысяч в первый раз и до 1-1,5 млн при повторном нарушении. В таком случае рынок очень быстро обелится, последние восемь лет не было подобного регулирования. Каждый пятый товар сегодня покупается в интернете, а в части непродовольственных товаров – каждый третий, пришло время наводить порядок», - отметил он.
В новогоднюю ночь лучше отказаться от мясных и колбасных нарезок, сделать выбор в пользу рыбной продукции, заявила ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru