XХ Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи»

03.07.2025 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная XХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

В Ярославле 5 июля стартует XX Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» — крупнейший фестиваль в мире, посвящённый кино, которое говорит о главном: о семье, любви, верности, доброте и ответственности.



В этом году фестиваль отмечает свой юбилей — и собирает участников и гостей из 43 стран мира. В этом году фестиваль побил собственные рекорды: более 2,5 тысяч заявок из 121 страны мира. В конкурс полнометражных фильмов вошли ленты из Китая, Турции, Южной Кореи, Италии, Индии, Ирана, Мексики, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Впервые в истории фестиваля зрители увидят фильмы из Эфиопии и Сенегала.



Кинофестиваль «В кругу семьи» предлагает насыщенную деловую программу в этом году, объединяющую развлечения и важные образовательные сессии для взрослых и детей. В рамках юбилейного фестиваля пройдут мастер-классы, игры и квесты, создающие атмосферу семейного досуга и творческого развития. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем удивит гостей юбилейный кинофестиваль в Ярославле?

Что нового будет в программе кинофестиваля «В кругу семьи»?

Каких звездных гостей ожидаем в этом году?

Как поменялась концепция проведения фестиваля?

На сколько семейное и детское кино сегодня в тренде?

Какой процент российского кинематографа занимает семейное кино?

На сколько за последние годы поменялось качество контента российского кинематографа?

Как государство сегодня помогает развитию российского кинематографа?

Какую роль играют блогеры в продвижении российского кинематографа?

Какие ценности сегодня транслирует семейное кино?

Участники пресс-конференции:

Михаил Евраев – губернатор Ярославской области;

губернатор Ярославской области; Анна Кузнецова – заместитель председателя Госдумы;

заместитель председателя Госдумы; Александр Ковтунец – президент Общенациональной программы «В кругу семьи»;

президент Общенациональной программы «В кругу семьи»; Федор Добронравов – народный артист РФ, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



