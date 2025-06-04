05.06.2025 в 15.00 брифинг гендиректора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева «Из сферы торговли в здравоохранение. Как изменятся аптеки в июне?»
С 1 июня аптеки, включая и производственные, официально стали частью системы здравоохранения. В Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) внесены изменения, согласно которым отпуск и изготовление лекарств, в том числе медицинских радиофармпрепаратов, теперь относятся к «деятельности в области медицины». Также с 1 июня вступил в силу запрет на продажу ряда лекарств после проверки кода маркировки в режиме онлайн, а также просроченных лекарств.
Напомним, что во многих регионах по России идут проверки аптек на дефицит льготных препаратов. Например, из резонансных случаев известно, что во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за информации об отсутствии в аптеках льготного гормонального препарата «Растан», а в Красноярском крае сообщалось, что следователи завели уголовное дело из-за нехватки льготных лекарств для диабетиков и людей, страдающих муковисцидозом.
В ходе брифинга планируется обсуждение следующих вопросов:
- Какова сегодня ситуация на рынке фармы?
- Действительно ли аптеки продают просроченные лекарства?
- Как повлияют на фармпроизводителей изменения?
- С какими проблемами чаще всего сегодня сталкиваются покупатели?
- Насколько изменились цены?
- Как повлияет переход аптек под управление Минздрава на стабилизацию цен?
- Какие препараты исчезли из аптек?
- Как работают аптечные маркетплейсы?
- Как государство сегодня поддерживает российских фармпроизводителей?
- Удалось ли импортозаместить медицинские препараты?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8