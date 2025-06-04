05.06.2025 в 15.00 брифинг гендиректора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева «Из сферы торговли в здравоохранение. Как изменятся аптеки в июне?»

С 1 июня аптеки, включая и производственные, официально стали частью системы здравоохранения. В Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) внесены изменения, согласно которым отпуск и изготовление лекарств, в том числе медицинских радиофармпрепаратов, теперь относятся к «деятельности в области медицины». Также с 1 июня вступил в силу запрет на продажу ряда лекарств после проверки кода маркировки в режиме онлайн, а также просроченных лекарств.

Напомним, что во многих регионах по России идут проверки аптек на дефицит льготных препаратов. Например, из резонансных случаев известно, что во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за информации об отсутствии в аптеках льготного гормонального препарата «Растан», а в Красноярском крае сообщалось, что следователи завели уголовное дело из-за нехватки льготных лекарств для диабетиков и людей, страдающих муковисцидозом.

В ходе брифинга планируется обсуждение следующих вопросов:

Какова сегодня ситуация на рынке фармы?

Действительно ли аптеки продают просроченные лекарства?

Как повлияют на фармпроизводителей изменения?

С какими проблемами чаще всего сегодня сталкиваются покупатели?

Насколько изменились цены?

Как повлияет переход аптек под управление Минздрава на стабилизацию цен?

Какие препараты исчезли из аптек?

Как работают аптечные маркетплейсы?

Как государство сегодня поддерживает российских фармпроизводителей?

Удалось ли импортозаместить медицинские препараты?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



