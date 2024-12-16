«Консервы не покупать!»: Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную икру
Елена Лепехина заявила НСН, что от консервов нужно отказаться, так как в эти банки добавляют не только икру, но и неполезные ингредиенты.
Покупать икру необходимо в свежем виде, можно самостоятельно ее заморозить, чтобы съесть в новогоднюю ночь, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.
«Икра – это очень полезный продукт, здесь у нас полезный жир и необходимые витамины для нашего организма. Но нужно обратить внимание на то, какую икру вы покупаете. Если это консервы, нужно смотреть, какие консерванты туда кладут. Свежая икра – это самое лучшее, съесть такой продукт нужно за два-три дня. Вы можете купить заранее, сами заморозить и уже разморозить в новогоднюю ночь. Этот вариант будет максимально полезным. Это лучший вариант, чем покупать неполезные консервы», - рассказала она.
Перед Новым годом на полках в магазинах увеличивается количество просроченных товаров, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
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