«Консервы не покупать!»: Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную икру

Покупать икру необходимо в свежем виде, можно самостоятельно ее заморозить, чтобы съесть в новогоднюю ночь, заявила нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина в пресс-центре НСН.

«Икра – это очень полезный продукт, здесь у нас полезный жир и необходимые витамины для нашего организма. Но нужно обратить внимание на то, какую икру вы покупаете. Если это консервы, нужно смотреть, какие консерванты туда кладут. Свежая икра – это самое лучшее, съесть такой продукт нужно за два-три дня. Вы можете купить заранее, сами заморозить и уже разморозить в новогоднюю ночь. Этот вариант будет максимально полезным. Это лучший вариант, чем покупать неполезные консервы», - рассказала она.

Перед Новым годом на полках в магазинах увеличивается количество просроченных товаров, заявил ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

