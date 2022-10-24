25.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Новые требования маркировки: как будет проверяться питьевая вода?»

В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию. Новое требование касается розницы и заведений общепита, реализующих воду в упаковке через кассу. В «Честный ЗНАК» при этом следует передать сведения о выводе продукции из оборота по причинам, не являющимся продажей покупателям в розницу.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как на законодательном уровне сегодня регулируются нормы питьевой воды?

Что изменится с 1 ноября для бизнеса на новом этапе маркировки воды?

Как подготовиться? Какое оборудование будет необходимо?

Готовы ли рынок к таким изменениям?

Какое количество фальсификата питьевой воды выявляется на российском рынке?

Как проверяется качество питьевой воды?

Чем отличаются нормы детской питьевой воды от обычной?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев;

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар ;

; Эксперт отдела по работе с оптово-розничным звеном компании «Честный знак» Александр Кривоносов;

Эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



