25.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Новые требования маркировки: как будет проверяться питьевая вода?»
В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию. Новое требование касается розницы и заведений общепита, реализующих воду в упаковке через кассу. В «Честный ЗНАК» при этом следует передать сведения о выводе продукции из оборота по причинам, не являющимся продажей покупателям в розницу.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как на законодательном уровне сегодня регулируются нормы питьевой воды?
- Что изменится с 1 ноября для бизнеса на новом этапе маркировки воды?
- Как подготовиться? Какое оборудование будет необходимо?
- Готовы ли рынок к таким изменениям?
- Какое количество фальсификата питьевой воды выявляется на российском рынке?
- Как проверяется качество питьевой воды?
- Чем отличаются нормы детской питьевой воды от обычной?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев;
- Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар;
- Эксперт отдела по работе с оптово-розничным звеном компании «Честный знак» Александр Кривоносов;
- Эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8