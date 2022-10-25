«Лужа, пруд или водопровод?» В России призвали к независимой проверке качества питьевой воды
Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар заявил, что частные лаборатории производителей не должны оценивать свою же продукцию, как это делается сейчас.
Проверка качества воды должна осуществляться независимой национальной лабораторией, заявил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в пресс-центре НСН.
«Правильно депутат Кирьянов говорит: нашел любую лужу – и производи, тем более что техрегламент позволяет. Если указано: вода питьевая, без слова «природная», то это может быть любой источник: лужа, пруд, водопровод. Никакого контроля нет! Так что если декларировать воду, то не в добровольном порядке и в лаборатории производителя. Нужна независимая, аккредитованная в национальной системе лаборатория. И без какого-либо субподряда. Смотрим состав лаборатории – а там 3 человека! И она выигрывает тендеры на десятки миллионов рублей», - рассказал он.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пообещал обсудить все эти вопросы на предстоящих заседаниях.
«Спасибо за неравнодушие, все вопросы записал, давайте предметно обсуждать. Я готов на комитете вопросы о регламенте поднять. Нужны расчеты, это вопрос, который связан с бюджетными расходами. Здесь надо принимать решения, обращаться в Минфин», - сказал он.
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