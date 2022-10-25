«Лужа, пруд или водопровод?» В России призвали к независимой проверке качества питьевой воды

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пообещал обсудить все эти вопросы на предстоящих заседаниях.

«Спасибо за неравнодушие, все вопросы записал, давайте предметно обсуждать. Я готов на комитете вопросы о регламенте поднять. Нужны расчеты, это вопрос, который связан с бюджетными расходами. Здесь надо принимать решения, обращаться в Минфин», - сказал он.

