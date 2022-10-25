Специалист назвал топ-10 регионов по производству питьевой воды

Руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев рассказал, что лидирует Московская область, на втором месте - Карачаево-Черкесия.

Московская область лидирует по объему производства питьевой воды в России, заявил руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев в пресс-центре НСН.

«По объему производства в РФ на первом месте Московская область (свыше 1 млрд литров воды), на втором – Карачаево-Черкесия (свыше 500 млн литров), на третьем месте – Ставропольский край. Следом идут Липецкая, Новосибирская область, Москва, Краснодарский край. Затем идет Ростовская область, Свердловская и Костромская области», - рассказал он.

Маркировка не вызывает проблем у продавцов алкоголя, при этом небольшие продавцы задаются вопросом, как дальше вести бизнес, заявил ранее эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РегионыВода
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