«Проблемы у малого бизнеса»: Как в рознице отреагировали на маркировку воды

Маркировка не вызывает проблем у продавцов алкоголя, при этом небольшие продавцы задаются вопросом, как дальше вести бизнес, заявил эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков в пресс-центре НСН.

«Розница встретила маркировку двояко. Те, кто продает алкоголь, уже вышколены, у них есть в психологии соблюдения законодательства. Для них нет проблем с соблюдением закона, они все делают, заранее участвуют в экспериментах. Проблемы имеются в малом и микробизнесе, это небольшие предприниматели, которые имеют один магазин или сеть до двадцати магазинов. Предприниматели задаются вопросом, как им торговать, не нарушая закон. Маркировка будет обелять данных предпринимателей», - отметил он.

Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

