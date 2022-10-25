«До марта 2025 года»: Описаны этапы внедрения маркировки воды в России

Руководитель проектов Товарной группы «Вода» Илья Гребнев в пресс-центре НСН рассказал, как будет происходить процесс внедрения маркировки воды.

«С 1 декабря 2021 года у нас обязательно требование маркировки минеральных вод, а с марта 2022 года – для остальной воды. Так что все производители уже маркируют, они все прошли этот этап. Следующий этап – с 1 ноября 2022 года по 1 марта 2025 года. Это объемно-сортовой учёт: производитель передает продукцию далее в опт или розницу и должен указывать од товара (GTIN) и количество товара. С марта 2023 года все розничные точки обязаны будут при продаже товара сканировать код маркировки, то есть будет поэкземплярный вывод товара. И по всей территории РФ мы будем видеть, где и как продается продукция. А с 1 марта 2025 будет поэкземплярный учет: когда мы от производителя будет передавать товар следующему участнику уже поэкземплярно», - рассказал он.

Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

