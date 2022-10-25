«Перекрыть лазейки»: Общественники призвали распространять маркировку на всю продукцию
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил, что только так потребители смогут «отслеживать» всю цепочку производства.
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в пресс-центре НСН объяснил необходимость распространить маркировку на все категории продукции.
«Необходима полная прослеживаемость. Маркировка позволяет нам её обеспечить, потому что мы тут сопоставляем не просто жизненный цикл продукта, но и соотносим со всеми хозяйствующими субъектами, которые к производству и реализации имеют отношение. Для нас как общественной организации потребителей важно, что мы всю эту цепочку получаем возможность отслеживать в реальном времени. Надзорные органы в автоматизированной системе видят, какое юрлицо продукцию выпускает, по какому адресу находится производство… И всё это применительно к каждой единице продукции. Поэтому мы и говорим, что необходимо распространять маркировку на все категории продукции: чтобы перекрывать эти лазейки», - отметил он.
Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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