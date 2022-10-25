«Никаких гарантий»: В контрольном центре питьевой воды не верят в пользу маркировки

«Маркировка удорожает продукцию, но гарантий нет. Есть производитель и есть контролирующие органы, разрешающие поставлять воду на рынок. Производитель может заявлять всё, что угодно, и он знает, что контроль в уведомительном порядке обеспечит Роспотребнадзор раз в три года. Кого контролируют в этом году, Роспотребнадзор сообщает на своем сайте. Вода может быть любого происхождения: производитель практически бесконтрольно производит и декларирует воду. Есть система декларирования, которая позволяет самому, в своей, даже не аккредитованной лаборатории анализировать качество, выдавать протокол и разливать под любым брендом и названием. И только через три года Роспотребнадзор проверит ее качество», - объяснил он.

Со своей стороны, в оператор маркировки ЦРПТ сообщил, что система маркировки сейчас интегрируется с системой Роснедр, чтобы обеспечить прослеживаемость от скважины до прилавка. Благодаря связке маркировки и системы Роснедр появится возможности обеспечить прослеживаемость источников природной воды, причем Роснедра будут автоматически сверять объемы добычи и скважин и выпуск готовой продукции, сообщили НСН в ЦРПТ. Это обезопасит потребителей от продукции неустановленного происхождения. Аналогичный шаг планируется предпринять в отношении очищенной воды, чтобы убедиться в том, что ее источник безопасен.

В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию.

