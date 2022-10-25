«Никаких гарантий»: В контрольном центре питьевой воды не верят в пользу маркировки
Директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал, что производители сейчас практически не контролируются в рамках маркировки.
Маркировка приводит к удорожанию продукции, но не всегда гарантирует качество, заявил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в пресс-центре НСН.
«Да, при маркировке растут налоги, растет прослеживаемость. Но одно дело – контролировать производство алкогольных напитков, и совсем другое дело – контролировать воду. Коллеги говорят: наклеил марку – и пьёшь совершенно чистую воду. Так вот, если на любую бутылку наклеить марку, то это совершенно точно не гарантирует, что вода в ней – из источника природного происхождения. Как в романе Пелевина по поводу медицины: можно лечиться дёшево, но плохо, а можно – дорого, но плохо», - отметил Гончар.
По его мнению, маркировка удорожает продукцию, но не дает никаких гарантий качества, так как процесс контроля далек от идеального.
«Маркировка удорожает продукцию, но гарантий нет. Есть производитель и есть контролирующие органы, разрешающие поставлять воду на рынок. Производитель может заявлять всё, что угодно, и он знает, что контроль в уведомительном порядке обеспечит Роспотребнадзор раз в три года. Кого контролируют в этом году, Роспотребнадзор сообщает на своем сайте. Вода может быть любого происхождения: производитель практически бесконтрольно производит и декларирует воду. Есть система декларирования, которая позволяет самому, в своей, даже не аккредитованной лаборатории анализировать качество, выдавать протокол и разливать под любым брендом и названием. И только через три года Роспотребнадзор проверит ее качество», - объяснил он.
Со своей стороны, в оператор маркировки ЦРПТ сообщил, что система маркировки сейчас интегрируется с системой Роснедр, чтобы обеспечить прослеживаемость от скважины до прилавка. Благодаря связке маркировки и системы Роснедр появится возможности обеспечить прослеживаемость источников природной воды, причем Роснедра будут автоматически сверять объемы добычи и скважин и выпуск готовой продукции, сообщили НСН в ЦРПТ. Это обезопасит потребителей от продукции неустановленного происхождения. Аналогичный шаг планируется предпринять в отношении очищенной воды, чтобы убедиться в том, что ее источник безопасен.
В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию.
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