«Честный знак»: Более 90% производителей воды готовы к маркировке

Участники рынка по производству воды подключены к системе, имеют опыт и понимание, как выполнять требования законодательства, заявил эксперт отдела по работе с оптово-розничным звеном компании «Честный знак» Александр Кривоносов в пресс-центре НСН.

«На рынке присутствуют более 150 тысяч юрлиц, которые осуществляют оборот упакованной воды. Это и производители, импортеры, оптовые организации, розничные магазины. По нашей оценке, готовность этих участников составляет более 90%. Данные участники в большинстве подключены к системе «Честный знак», прошли процесс регистрации, подключились к системе электронного документооборота, у них есть опыт и понимание, как это использовать и как выполнять требования законодательства», - объяснил он.

Маркировка не вызывает проблем у продавцов алкоголя, при этом небольшие продавцы задаются вопросом, как дальше вести бизнес, заявил ранее эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков в пресс-центре НСН.

