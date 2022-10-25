«Обеление и миллиарды»: В Госдуме рассказали о пользе маркировки
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что маркировка принесла бюджету 120 дополнительных миллиардов только с табачной продукции.
Маркировка продукции способствует «обелению» рынка, это напрямую влияет на здоровье граждан, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«В 2015 году была создана группа для борьбы с нелегальным производством алкоголесодержащей продукции. Одна из целей была – выявлять и закрывать нелегальные заводы. На моменте организации такой работы никто не мог предположить, сколько будет таких заводов. На сегодняшний день их закрыто 850-860. Это напрямую вред здоровью граждан», - отметил он.
По его словам, маркировка также способствует пополнению бюджета.
«Благодаря маркировке начисление акцизов с табачной продукции выросли в 2021 году на 121,5 миллиарда рублей», - сказал он.
Также Кирьянов отметил, что в первом полугодии 2022 года обувной рынок «обелился» на 19%, за прошлый - на 35%, это также способствует росту бюджетных поступлений.
В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию.
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