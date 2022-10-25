«Обеление и миллиарды»: В Госдуме рассказали о пользе маркировки

Маркировка продукции способствует «обелению» рынка, это напрямую влияет на здоровье граждан, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«В 2015 году была создана группа для борьбы с нелегальным производством алкоголесодержащей продукции. Одна из целей была – выявлять и закрывать нелегальные заводы. На моменте организации такой работы никто не мог предположить, сколько будет таких заводов. На сегодняшний день их закрыто 850-860. Это напрямую вред здоровью граждан», - отметил он.

По его словам, маркировка также способствует пополнению бюджета.

«Благодаря маркировке начисление акцизов с табачной продукции выросли в 2021 году на 121,5 миллиарда рублей», - сказал он.

Также Кирьянов отметил, что в первом полугодии 2022 года обувной рынок «обелился» на 19%, за прошлый - на 35%, это также способствует росту бюджетных поступлений.

В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию.

