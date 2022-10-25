«Радиационный контроль»: Специалист заявил об отсутствии должной проверки воды

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал, что производители воды не допускают проверок скважин. 

Производители воды не допускают специалистов к скважине, проверить качество воды в таком случае невозможно, заявил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в пресс-центре НСН.

«31% лабораторий выдают протоколы, являющиеся основанием для получения деклараций о соответствии питьевой воды, в том числе минеральной, но при этом у них нет в распоряжении радиационного контроля. Радиологические измерения они не в состоянии провести, и как в таком случае можно говорить о качестве и об источнике происхождения питьевой воды? Сейчас потребитель смотрит, если на бутылке написано: питьевая природная вода. Если есть слова «природная», производитель хотя бы заявляет, что эта вода, скорее всего, происходит из природных источников», - сказал он.

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По его словам, ни один производитель не допускает специалистов к скважине, проверить то, что написано на бутылке, невозможно.

«Но проверяя большинство образцов, в первую очередь зарубежных, минеральной питьевой воды, мы обнаруживаем: у дорогущей воды, которая якобы происходит из недр Альп, радиология равно нулю! Это дистиллятка и искусственные добавки кальция, магния… Я руковожу лабораторией, и ни один производитель за 20 лет – хотя и обещали - не допустил нас к скважине, воду в скважине мы не проверяли, - добавил он.

Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ПроверкиВода
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