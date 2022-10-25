«Радиационный контроль»: Специалист заявил об отсутствии должной проверки воды

По его словам, ни один производитель не допускает специалистов к скважине, проверить то, что написано на бутылке, невозможно.

«Но проверяя большинство образцов, в первую очередь зарубежных, минеральной питьевой воды, мы обнаруживаем: у дорогущей воды, которая якобы происходит из недр Альп, радиология равно нулю! Это дистиллятка и искусственные добавки кальция, магния… Я руковожу лабораторией, и ни один производитель за 20 лет – хотя и обещали - не допустил нас к скважине, воду в скважине мы не проверяли, - добавил он.

Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

